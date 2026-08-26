株式会社G・O・Pは8月26日、これまで運営してきたFPSゲーム『Alliance of Valiant Arms』のサービスを2026年10月28日で終了すると明らかにした。今年秋には世界観を共有する新作タイトル『AVA RE:BIRTH』のリリースが予定されている。

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『Alliance of Valiant Arms』は、2008年から運営されてきたFPSゲームタイトル。多彩なゲームモードで黎明期のオンラインゲームシーンを牽引し、高品質なグラフィックを無料で遊べるとして人気を博してきた。ポイントマン、ライフルマン、スナイパーの3種類の兵科から好みのものを選択可能で、世界中で使われるさまざまな武器を実装。課金要素として武器ガチャが存在しており、99個ある天井が全ユーザーで共有されているユニークなシステムだった。

次期タイトルとして『AVA RE:BIRTH』のリリースが今年秋にも正式リリースされるとしており、これに際して『Alliance of Valiant Arms』はサービスを終了するという。