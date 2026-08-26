KDDIは8月25日、法人向け閉域リモートアクセスサービス「CPA（Closed Packet Access）」において、「au Starlink Direct 接続オプション」の提供を開始したと発表した。スマートフォンおよびIoTデバイスと衛星の直接通信における閉域接続サービスとしては国内初となる。

au Starlink Direct接続オプションのイメージ

同オプションは、衛星とスマートフォンを直接接続する「au Starlink Direct」、および衛星とIoTデバイスを直接接続する「au Starlink Direct for IoT」の利用企業向けに提供するもの。端末から企業システムまでをインターネット経由なしで接続できるエンドツーエンドの閉域ネットワークを構築し、高いセキュリティが求められる業務での利用を想定している。

近年、山間部や離島など通信圏外エリアにおける設備監視や遠隔業務、災害対応などの需要が高まっている。KDDIは2026年4月に固定拠点向け衛星通信サービス「Starlink Business」で閉域網接続サービスを開始していたが、今回新たに移動する作業員のスマートフォンや設置型IoTデバイスにも閉域接続の対象を拡大した。

主な特長は、通信圏外エリアからのデータ連携、インターネットを経由しない閉域接続、スマートフォンやIoTデバイスを活用した業務利用拡大の3点。設備監視や保守点検、防災対応、建設、エネルギー、物流分野などでの活用を見込む。設備異常の早期把握や迅速な意思決定にもつながるとしている。

提供形態はCPAタイプE（ベストエフォート）およびCPAタイプE（帯域確保）の4G LTE向けオプション。月額料金は1ドメインあたり11万円だが、2026年11月30日までに開通した企業を対象に、提供開始キャンペーンとして月額利用料を無料で提供する。通常課金は12月1日から開始される。