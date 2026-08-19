ZERO ZERO ROBOTICSが、着脱式のジンバルカメラを搭載した異色の自撮りドローン「HOVERAir VERSA」を正式発表した。日本では9月中旬から先行販売を実施する予定。価格は明らかにしていない。

手持ち撮影と空撮を1台で楽しめる、新しいカテゴリーのカメラ。これまで、手軽な日常撮影にはスマートフォン、なめらかな動画の撮影にはジンバルカメラ、ダイナミックな空撮にはドローンというように、撮影シーンに応じて機材を使い分ける必要があった。これらの撮影体験を1台のカメラで済ませられ、複数の機材の運搬や持ち替えの手間を省ける。

HOVERAir VERSA中央の本体を外せば、3軸メカニカルジンバルを搭載したジンバルカメラとして使える。AIによる被写体追尾とオートフレーミングを備えており、撮影者や被写体を常に最適な構図に収められるようにした。

フライトウィング（ドローン本体）に装着すれば、操作なしで自撮りしてくれる自律飛行カメラとして使える。手のひらからの離着陸、自動追尾、オービット、俯瞰撮影、ズームアウトなど、さまざまな飛行モードに対応しているといい、すでに販売中の自撮りドローン「HOVERAir X1 Smart」などと同等の機能が利用できるとみられる。

ドローン本体に組み込んだところ。全体の雰囲気は「HOVERAir X1 Smart」に似ている。重さは不明

4K/60fps動画、10-bit HDR、H-Log記録、低照度性能の向上を図るなど、撮影画質も高めた。センサーのスペックは明らかにしていない。空間をさまざまな角度から撮影し、没入感のある3D空間として再構築する新機能「3D Worlds」を搭載するとしている。