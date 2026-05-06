OpenAIは5月5日（米国時間）、ChatGPTのデフォルトモデルとして「GPT-5.5 Instant」の提供を開始したと発表した。これまでデフォルトとして採用されていた「GPT-5.3 Instant」を置き換えるもので、全ChatGPTユーザーに向けて段階的なロールアウトが始まっている。APIでは「chat-latest」として利用可能となる。有料プランの利用者については、今後3カ月間に限り、旧モデルのGPT-5.3 Instantも引き続き選択できる。

OpenAIによると、GPT-5.5 Instantは回答の正確性が高まり、会話のトーンがより自然になった。回答の長さについても、冗長な説明や過剰なフォーマットを抑え、同じ情報をより短く、実用的にまとめるように調整された。また、ユーザーがChatGPTと共有しているコンテキストを用いたパーソナライズ機能も強化された。OpenAIはInstantについて、数億人に日常的に利用されているモデルであり、「小さな改善でも大きな違いを生み出す」と説明している。

事実性については全体的に向上しているという。OpenAIの内部評価では、医療、法律、金融など慎重さが求められる領域のプロンプトにおいて、GPT-5.3 Instantに比べてハルシネーション（もっともらしいが誤った主張）が52.5％削減された。また、ユーザーが事実誤認として報告した特に難しい会話では、不正確な主張を37.3％削減したとしている。

機能面では、画像アップロードの分析、STEM分野の質問への回答、Web検索を使うべき場面の判断などにおいて性能が向上し、日常的なタスク全般での実用性を高めたとしている。OpenAIが公開した比較例では、GPT-5.3 Instantが途中で誤った結論で停止した数学問題に対し、GPT-5.5 Instantは解答過程の誤りを見つけ、正しい式に戻って解き直す例が示されている。

GPT-5.5 Instantは、パーソナライズによって回答を改善できるかをインテリジェントに判断し、過去の会話、アップロード済みファイル、連携されたGmailなどのコンテキストを迅速かつ効果的に活用する。この強化版パーソナライズ機能は、まずWeb版のPlusおよびProユーザー向けに提供され、モバイル版でも近日対応する予定である。今後数週間でFree、Go、Business、Enterpriseの各プランへも順次拡大する計画だ。

同時にOpenAIは、「memory sources」という新しいパーソナライズ管理機能も導入した。これは、パーソナライズされた回答について、保存済みメモリや過去のチャットなど、どの文脈が利用されたかをユーザーが確認できる仕組みである。古くなった情報を削除・修正することも可能となる。memory sourcesは、Web版のすべての一般向けChatGPTプランで順次展開されており、モバイル版にも近日中に提供される予定である。