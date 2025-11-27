パナソニックは12月1日より、デザインプロジェクト「fragment（フラグメント）」とコラボした「ラムダッシュ パームイン」の限定モデル「ラムダッシュ パームイン - fragment edition」の販売を開始する。価格はオープン価格で、同社公式オンラインストア「Panasonic Store Plus」での販売価格は39,600円。

ラムダッシュ パームイン - fragment edition

ブラックで本体・ケース・パッケージを統一

「fragment」は、世界のストリートファッションを牽引する藤原ヒロシ氏が率いるデザインプロジェクト。カルチャーとファッションを起点に、国内外のトップブランドや企業と数々のコラボレーションを展開しており、そのクリエイティブは常に国際的な注目を集めている。

藤原ヒロシ氏

今回の限定モデルでは、肌をなでるように剃る新感覚のシェービング、自宅でも外出先でもあらゆるシーンで空間・暮らしになじむデザイン、持ち運びに便利なコンパクトサイズでUSB充電対応といった「ラムダッシュ パームイン」の特徴・フィロソフィーはそのままに、より軽快で自由であることが求められる昨今のライフスタイルのニーズに応えて独自の視点と解釈を加えることで、新たなデザインを生み出している。

手のひらサイズに5枚刃テクノロジーを搭載したシェービングスタイルはそのまま

深みのあるブラックに艶をまとったボディは、光を受けるたびに滑らかな曲線が際立ち、無駄を削ぎ落としたフォルムに洗練された存在感を与えている。表面には、アクセントとしてfragmentを象徴する稲妻が刻まれている。本体にはシリアルナンバーも刻印。

fragmentを象徴する稲妻

シリアルナンバー

ケースは手になじむ心地よいグリップ感を実現。ここでは「fragment」のロゴがアクセントとなっている。パッケージも同様に、光を受けるたびに繊細な反射を見せる深いブラック。シンプルな造形でありながら高級感があり、開封の瞬間から特別さを感じさせるものになっている。

ケース

パッケージ

本体、ケース、パッケージ

本モデルの取り扱いは、パナソニック公式通販サイトの「Panasonic Store Plus」と東京・表参道の同社コンセプトストア「Panasonic Beauty OMOTESANDO」の2カ所となるが、「Panasonic Beauty OMOTESANDO」での購入にはInstagramからの応募が必要で、すでに締め切り済み。

「Panasonic Store Plus」での販売は、11月26日より予約の受付を開始しており、在庫がなくなり次第受付終了となる。商品は12月1日以降に順次発送の予定で、注文から発送までは約2週間かかるとしている。

なお、「Panasonic Beauty OMOTESANDO」では12月1日まで、地下フロアで「ラムダッシュ パームイン - fragment edition」の世界観を体感いただける特設ブースを展開している。

Panasonic Beauty OMOTESANDO