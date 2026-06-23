株式会社ポケモンと三菱地所は、睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）』の配信3周年を記念したリアルイベント「Pokémon Sleep 3rd Anniversary 横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチ presented by MITSUBISHI ESTATE GROUP」を、横浜みなとみらいで開催する。開催期間は7月17日（金）～8月23日（日）まで。入場・参加は無料。

「Pokémon Sleep 3rd Anniversary 横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチ presented by MITSUBISHI ESTATE GROUP」イベントビジュアル

『ポケモンスリープ』は、2023年7月20日の配信開始から3周年を迎える。これを記念し、横浜ランドマークタワー（ランドマークプラザ）とMARK IS みなとみらいの2会場を舞台に、同タイトルのタイアップイベントとしては過去最大規模となる催しが開催される。

会場では、ゲーム内でさまざまなポケモンの寝顔を見つけて楽しむ要素を再現した、ポケモンの寝顔を探すスタンプラリーを実施。ポケモンの寝顔を研究する「ネロリ博士」に協力する形で、2つの会場を回りながらポケモンたちと出会う内容となっている。

横浜ランドマークタワーには、巨大なカビゴンが眠る「おやすみカビゴン広場」やグッズショップが登場。MARK IS みなとみらいにはドリンクスタンドも設けられる。企画ラインナップとしては、「巨大なカビゴンが出現!? おやすみカビゴン広場」「ポケモンねがおスタンプラリー」「Pokémon Sleep ドリンクスタンド」「Pokémon Sleep ショップ」「おひるねかいふく装置 supported by TOTONE」「メガポケモンガチャ」を予定しており、詳細は後日案内されるとしている。

このうち「おひるねかいふく装置 supported by TOTONE」は、トヨタ自動車が開発した戦略的仮眠ツール「TOTONE」と『Pokémon Sleep』の初のタイアップとなる企画。モンスターボールをデザインした「TOTONE」を、『Pokémon Sleep』ならではの演出とともに体験できるという。なお、イベントの詳細は今後公開するという。

「おひるねかいふく装置 supported by TOTONE」イメージ

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