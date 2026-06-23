米AMDは6月22日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバとして、「AMD Radeon Software Adrenalin 26.6.2」を公開した。かねてから予告されていた旧製品向けにAMD FSR 4.1を展開するもので、当初の予告から大幅に前倒しされた形だ。

「AMD Radeon Software Adrenalin 26.6.2」公開。Radeon RX 7000シリーズにFSR 4.1リリース！

これまで現行モデルでしか利用できなかった最新機能「AMD FSR 4.1」を、旧製品であるRadeon RX 7000シリーズにも展開するドライバアップデート。5月にサプライズ発表された際は7月中のリリースと言及されていたが、今回6月下旬に前倒しで公開された形。AMD FSR 4.1は推論コアを活用することで旧バージョンよりも品質を高めた点が特徴で、RDNA 3シリーズが内蔵するINT 8計算機を転用して正式サポートにこぎつけた。

また、新作ゲーム『Assassin's Creed Black Flag Resynced』『DOOM: The Dark Ages | Revelations』への対応を追加。『RoadCraft』のプレイ中クラッシュする不具合や、Radeon RX 6000シリーズ上でHP Reverb G2のSteamVRを用いると紫色の画面が表示される不具合を解消している。