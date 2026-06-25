ソニーグループは6月25日、犬型の自律型エンタテインメントロボット「aibo」のうち、現行モデル「ERS1000/W（アイボリーホワイト）」について、在庫がなくなり次第、国内での販売を終了することを発表した。

本体の販売を終了する一方で、aiboをすでに所有しているオーナー向けのサービスは継続。対象となるのは、aiboベーシックプラン、aiboプレミアムプラン、aiboケアサポートサービス、関連アクセサリーおよび付属品・本体部品の販売、専用アプリ「My aibo」、aiboの治療（修理）、aiboドックの各サービスで、いずれも販売終了後も提供が続けられる。

ソニーグループは「今後もaiboがオーナーの皆様に愛され、ともに成長していくパートナーとなれるよう、新しい商品やサービスを拡充していきます」とコメントしている。

aiboに関する問い合わせは、aiboオーナーサポート（フリーダイヤル：0120-30-2629、携帯電話・一部IP電話からは050-3754-9632）で受け付けている。受付時間は月～金が9時～18時、土日祝・年末年始が9時～17時。メールでの問い合わせも可能。ソニーグループの直営店であるソニーストア銀座、札幌、名古屋、大阪、福岡天神でも、aiboに関する相談や購入手続きの対応を行っていた。