ソニーグループは4月9日、自律型エンタテインメントロボット「aibo（アイボ）」の特別モデル「aibo ココアシフォン エディション」（ERS-1000）を抽選販売方式で発売した。ソニーストア販売価格は272,800円。

本モデルは、「aiboファンミーティング Vol.20」にて参考展示したスエードタッチ仕様のaiboに対し、多くのオーナーから高評価と発売を望む声が寄せられたことを受け、数量限定で商品化したもの。

従来モデル（アイボリーホワイト）との外観上の違いは頭部のカラーおよび素材のみで、その他のハードウェア仕様に変更はない。スエード調の外装を採用したことで、思わずなでたくなるような温もりのある質感を実現しており、従来からの親しみやすさに加えてやわらかく上質な手触りが楽しめる。

応募受付期間は4月9日10:00から5月7日23:59まで。抽選結果は5月中旬以降に当選者へメールで通知され、6月中旬以降に順次出荷が開始される予定だ。

aiboの使用に必要なサービスプランも用意。「aiboベーシックプラン3年」は一括払い99,000円（月払い：3,278円×36回）、「aiboプレミアムプラン1年」は一括払い16,500円（月払い：1,628円×12回）。修理サポートの「aiboケアサポート」は3年59,400円・1年22,000円。

ソニーストア銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神の全国5店舗にて、4月9日から5月7日まで本モデルの展示が実施される。