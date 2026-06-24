セガグループのセガ フェイブは6月24日、同日が「UFOキャッチャーの日」であることに合わせ、『UFOキャッチャー』オリジナルグッズの受注販売を開始した。また、「セガUFOキャッチャーオンライン」公式Xでは、リポストで応募できるプレゼントキャンペーンも実施する。

UFOキャッチャーオリジナルグッズが受注再販

セガ フェイブは6月24日を「UFOキャッチャーの日」と定めている。『UFOキャッチャー』は1985年に誕生し、全国のゲームセンターを中心に設置されているロングセラー商品だ。

今回、同社は昨年の「AMUSEMENT EXPO 2025」セガ フェイブブースで販売し好評を得たグッズの一部を、公式オンラインストア「セガ フェイブ ストア」にて受注生産で再販売する。受注期間は6月24日から7月20日までで、発送は9月頃を予定している。なお、発送時期は変更になる可能性があるという。

ラインナップは「NEW UFO CATCHER Tシャツ」（サイズ：M/L/XL、3,509円）、「アクリルスタンド【UFO CATCHER】」「【NEW UFO CATCHER】」「【UFO CATCHER 7】」「【UFO CATCHER 9 third】」「【UFO CATCHER 10】」「【UFO CATCHER TRIPLE】」（各1,507円）の7アイテム。今回販売するグッズは、いずれも「AMUSEMENT EXPO 2025」セガ フェイブブース内で販売されたものと同じデザインとなっている。

NEW UFO CATCHER Tシャツ

アクリルスタンド6種

また、「セガUFOキャッチャーオンライン」公式Xでは、同アカウントをフォローし、対象の投稿をリポストした人の中から抽選で3名に「UFOキャッチャー筐体アクリルストラップ 全10種セット」をプレゼントするキャンペーンも開催する。このアクリルストラップは、過去に「AMUSEMENT EXPO 2025 UFOキャッチャーブース」で提供された景品と同じものだという。開催期間は6月24日10:00から6月30日23:59まで。