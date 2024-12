「鹿島槍スキー場ファミリーパーク」にて、2024年12月14日から『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』とのコラボイベントが開催される。期間は2025年3月25日までを予定する。

鹿島槍スキー場とポケモンのコラボイベントは今回で4シーズン目。今シーズンは、睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep』とのコラボとして、ゲームの世界観を体験できるイベントを展開する。

そのなかの1つとして、スキー場内に、透明なドームテントが登場。ドームテントのなかを覗くと、そこにはカビゴンがすやすやと眠っている。カビゴンとスノーウェアのまま一緒に寝転んで、思い出に残る写真を撮影可能だ。

また、スキー場では、ポケモンたちの寝顔をリサーチする「寝顔フォトラリー」を開催。7種類以上のポケモンの寝顔をリサーチすると、オリジナルステッカーを受け取れる。

さらに、「雪山に行くときはいつもポケモンと一緒に」をテーマに、「ポケモンスノーアドベンチャー」を開催する。全長150m、最大6レーンの専用コースが設置されている「スノーチュービングエリア」、ソリ遊びやふわふわスライダーなどが楽しめる「プレイランドエリア」、はじめてのスキーデビューを安心して楽しめる「雪山デビューエリア」の3つのコンテンツを用意。期間は2024年12月14日から2025年3月23日までの予定で、平日9時から15時まで、土日祝は9時から16時まで営業する。ただし、積雪状況により変更の可能性がある。料金は通常1日大人3,500円、小人2,900円で、0~2歳は無料。詳細は公式サイトを参照。

