株式会社ポケモンは、書籍『ポケモン生態図鑑』の印税から2,000万円を、動物の行動生態学の研究を支援する「バイオロギング支援基金」へ寄付すると発表した。日本における生き物の基礎研究のさらなる発展への寄与を目的としている。

今回の寄付先である「バイオロギング支援基金」は、野生動物に小型計測器を装着し、自然な姿や行動を記録する研究手法「バイオロギング」を中長期的に支えることを目的とした基金だ。野生生物のモニタリングや、フィールドでの継続的な調査を必要とするこの研究手法を支援する。

『ポケモン生態図鑑』は2025年6月18日に発売された書籍で、『ポケットモンスター』シリーズに登場する生き物「ポケモン」の生態を、現実世界の生き物の行動生態学の視点でまとめている。同作の発売から1周年を迎え、累計発行部数は80万部を超えた。2025年の年間ベストセラーや日経MJヒット商品番付に選出されたほか、2026年上半期ベストセラー（日販調べ）では児童書部門の1位を獲得している。

本作の企画・構成・執筆を担った米原善成（株式会社ポケモン）と、イラストを手がけたきのしたちひろは、ともに東京大学大学院農学生命科学研究科、大気海洋研究所においてバイオロギングを通じた動物の行動・生態研究で博士号を取得している。同社は、この研究活動を通じて培われた知見が『ポケモン生態図鑑』の制作を支えたとしている。

今回の寄付では、研究活動の基盤となった東京大学大気海洋研究所の行動生態計測グループの研究に対し、本作の印税の一部を還元する。同社はこれにより、日本の行動生態学や生き物の基礎研究の発展を支援するとしている。

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