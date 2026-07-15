米Googleは7月14日（現地時間）、画像検索サービス「Google Images（Google 画像検索）」の提供開始25周年に合わせ、ホーム画面を刷新すると発表した。これまでの検索バーのみのシンプルな構成から一変し、ウェブ上の画像をパーソナライズ表示する閲覧型のギャラリーへと生まれ変わる。まずは米国内で言語設定を英語にしているデスクトップユーザーを対象に、数週間かけて順次展開する。

新しいホーム画面には、ユーザーが検索語を入力する前から、ウェブ上の画像を集めたギャラリーが表示される。画像はユーザーごとの関心に合わせてリアルタイムでアップデートされる。Googleは「動的で没入感のあるギャラリー」と説明している。

気になった画像は「コレクション」に保存でき、作成したコレクションはギャラリー上部にタブとして並ぶ。ユーザーは特定の画像を検索するだけでなく、画像を閲覧しながらアイデアを集め、保存した内容を後から見返せるようになる。画像を連続して閲覧・保存できる点から、The Vergeなど複数の米メディアは、ビジュアル探索プラットフォーム「Pinterest」に近い構成と指摘している。

Googleは同時に、Google検索結果に表示される「AI Overviews（AIによる概要）」に画像生成機能を導入する。最新の画像生成モデル「Nano Banana 2 Lite」を使い、テキストプロンプトから画像を生成できる。インテリアの色を変えてみたい、部屋の雰囲気を可視化したいといった、ウェブ上にまだ存在しない具体的なビジュアルを求めるケースを想定している。同機能も数週間以内をめどに、AIモードの画像作成に対応する地域を対象に、まず英語で提供を始める。

Google 画像検索は、2000年のグラミー賞でジェニファー・ロペス氏が着用した緑色のVersaceドレスを見たいという検索需要をきっかけに開発され、2001年7月に提供を開始した。その後、類似画像検索、画像を検索語として利用する機能、Google レンズ、テキストと画像を組み合わせるマルチ検索などを追加してきた。今回の刷新で従来の「探す」機能に加え、ユーザーの関心に応じて画像を提示する「発見」と、生成AIで新しい画像を作る「作成」が検索体験に組み込まれる。