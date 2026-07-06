Sakana AIは7月6日、提供しているチャットサービス「Sakana Chat」に対して「Sakana Translate（サカナ・トランスレート）」を追加した。独自モデルの「Namazu」を用いて日本語・英語・中国語の双方向翻訳に対応し、利用は無料。アカウント登録のみでWebアプリとして利用できる。

Sakana Chatに翻訳機能「Translate」追加。エンジンはNamazu使用、日英中の双方向翻訳と添削・質疑機能まで

Sakana AIのNamazuを翻訳機能に転用した新機能。日本語・英語・中国語の双方向翻訳機能を翻訳・添削・質疑の3つで利用できるようになるというもので、1回に最大5,000文字まで入力可能。日本語独自の難所として敬語、文化概念、地名・固有名詞、生活文脈まで踏まえた翻訳が行え、文章をより自然で適切な表現に整える添削機能に加え、その結果について質問することもできる。

WMT 2024 General TranslationタスクのデータでXCOMET-XLによる評価を行ったところ、Claude Opus 4.7とGPT-5.5の間に入る実用的な品質であることが確認されたという。今後は品質とUXを改善しつつ、特定の業界への最適やファイル翻訳、用語集との連携も予定。API提供やSSO・監査ログ・オンプレミス対応など、エンタープライズ用途への展開も視野に入れていくとしている。