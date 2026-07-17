中国Moonshot AIは7月17日、AIモデル「Kimi K3」を公開した。Fable 5、Opus 4.8、GPT 5.6 Sol、GPT 5.5のようなアメリカ製最先端モデルに肉薄・上回る性能を実現したとしており、Kimi.com、Kimi Work、Kimi Code、Kimi APIから利用できる。

Fable 5 / GPT 5.6 Solに肉薄、2.8兆パラメータに到達した「Kimi K3」公開

Kimi K3は2.8兆パラメータ、100万トークンものコンテキストウィンドウを備えたAIモデル。Kimi Delta Attention(KDA)とAttention Residuals(AttnRes)という新しいアーキテクチャに基づいて構築したとされ、Kimi K2と比べて全体のスケーリング効率が約2.5倍向上。コーディング、ゲーム開発、チップ設計、科学研究、映像編集など幅広い用途に活用できるとしており、Stable LatentMoE機能によって896人のエキスパートの中から16人を実質的に起動して動作する。

7月27日にはモデルのウェイトが公開される予定。価格はキャッシュヒット入力が$0.30/MTok、キャッシュミス入力が$3.00/MTok、出力が$15.00/MTokに設定されている。