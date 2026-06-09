LGエレクトロニクス・ジャパンは6月9日、厚み1cmを切る83V型4K有機ELテレビ「LG OLED evo AI W6」をはじめとした、有機ELテレビの2026年新製品3シリーズを発表した。6月25日から順次販売を開始する。価格はオープンで、店頭予想価格は290,000円前後から。

LG OLED evo AI W6。1cmを切る厚みで、背面全体を壁にぴったりくっつけ、壁と一体設置できる

今回日本投入が発表された、LGの2026年有機ELテレビ新製品は下記3シリーズ・10モデル。いずれも共通で専用のAIエンジン「alpha 11 AI Processor 4K Gen3」を搭載。AIがシーンや被写体など映像内容を分析し、表示を最適化したり、コンテンツに応じて音声を最適化したりする。

LG OLED evo AI W6：1,370,000円前後

LG OLED evo AI G6：450,000円前後～

LG OLED evo AI C6：290,000円前後～

注目はCES 2026でも展示したフラッグシップ機「LG OLED evo AI W6」。本体は9.95mmの厚みを実現し、壁掛けしやすい83V型有機ELテレビで、専用金具と合わせて壁に密着させて設置できる点が特徴だ。端子やチューナー類は小型の外部ボックス「Zero Connect Box」を経由するワイヤレス接続で、設置場所の自由度も高い。なおW6シリーズのみ8月中旬から順次発売する。

LG OLED evo AI W6を横から見たところ。壁を模した透明パネルにぴったりくっつけて掛けられている

LG OLED evo AI W6を裏側から見たところ。専用金具は上下左右の4カ所に設置されている

表示技術も向上し、W6シリーズとプレミアム機のG6シリーズでは、輝度や黒表現、色再現、反射低減を総合的に最適化した独自の「Hyper Radiant Color テクノロジー」を新搭載。輝度を向上させる技術と組み合わせ、従来比で最大約3.9倍の輝度向上を図った。

またほぼ黒を再現できることを示すULの「Perfect Black」認証、忠実に色や明るさなどが再現できることを示す「Perfect Color」認証や「Perfect Reproduction」認証も取得した。このほかDolby Vision、Dolby Atmosといった技術も従来から引き続いて対応する。

OSは独自のwebOSを搭載し、専用のマジックリモコンが付属。また全シリーズ共通で明るい環境でも制作者の意図を活かし映像を自動調整する「アンビエントFILMMAKER MODE」を新搭載している。