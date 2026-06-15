ローランドは、4K映像の信号変換と画面調整に対応したビデオ・コンバーター／スケーラー「VC-1SC-4K」を、2026年10月下旬に発売する。市場想定価格は260,000円前後。

トップパネル

リアパネル

フロントパネル

サイドパネル（左

サイドパネル（右）

ボトムパネル）

「VC-1SC-4K」は、複数の映像機器を導入していて異なる映像形式が混在する環境でも、映像を適切に整えられるビデオ・コンバーター／スケーラー。LEDビジョンで用いられる4K/60p映像にも対応し、複雑になりがちな映像システム構成をシンプルにまとめられる。また、業務用の4K映像伝送に対応する「12G-SDI」（業務用の4K映像伝送に対応するSDI規格）と、HDMI 2.0の入出力端子を備え、双方向変換に対応する。また、入力された映像信号はSDI×2系統、HDMI×2系統から同時に出力できるため、複数のディスプレイ表示や収録用途への分配を1台で行える。さらに、スケーラーを経由せずに映像をそのまま出力できるスルー出力機能を搭載し、リアルタイム性が求められる映像でも遅延を抑えた運用が可能。また、映像の一部を切り出して配置を調整できる「ROI機能」により、LEDビジョンなど画面サイズや形状が異なる表示環境でも、複数の映像を組み合わせた演出を実現する。

入出力信号の状態確認やスケーリング設定を、直感的に操作できる無償の専用アプリを用意しており、iOS、Android、iPadOS、macOS、Windows機器からUSB Type-C接続で操作が行える。設定の保存・共有にも対応し、複数台の機器を使用する現場でのセットアップや調整作業の効率化が図れる。

サイズは、W136×D172×H42mmで、質量は710g（ACアダプターを除く）。本体のほか、ACアダプター（PSB-7U）、電源コード、ゴム足×4、スペーサーなどが付属する。