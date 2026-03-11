LGエレクトロニクス・ジャパンは3月11日、移動式4Kスマートモニター「LG Smart Monitor Swing」と専用リモコン「マジックリモコン」、サウンドバーやゲーム機などを置ける専用プレートの3製品をセットにした特別モデル「LG Smart Monitor Swing Special Edition」を発表した。

同日から応援購入サービス「Makuake」で先行販売を開始し、販売期間は2026年5月30日22時まで。価格は通常から32.3％割引となるMakuake割適用時で108,800円など。

LG Smart Monitor Swing Special Editionの使用イメージ

「LG Smart Monitor Swing」は、31.5インチ（3,840×2,160ドット）の4K IPS液晶を好きな場所に動かして楽しめるスマートディスプレイ。キャスター付きのフレキシブルスタンドが本体に付いており、移動のほか画面の縦表示や角度調整も可能。

表示はデジタルシネマ規格の色域「DCI-P3」を95%カバーし、HDR10もサポート。329mmの高さ調整、前-20度／後50度のチルト、左右60度／90度のスイベル、90度のピボットに対応する。

PCがなくとも単体でオンラインコンテンツを視聴可能

OSはLG独自のwebOSを搭載し、PCを経由しないインターネット接続が可能。YouTubeやTVer、Netflixなどのストリーミングコンテンツを単体で楽しめる。ディスプレイ本体にはケーブル1本で映像転送、給電（USB PD最大65W）、データ転送をまかなえるUSB Type-C端子を搭載した。

今回、LG Smart Monitor Swing本体のほか、LG製テレビにも採用されているマジックリモコンと、スタンドに取り付けられる専用プレートをセットとした特別モデルをMakuakeで販売する。専用プレートは幅350mm×奥行200mmのサイズで、耐荷重や2kg。サウンドバーやゲーム機、Wi-Fiルータなどの周辺機器や小物などを置いておける。