ソフトバンクは、8月15日（土）～16日（日）に東京ビッグサイトで開かれる「コミックマーケット108」（コミケ108）における通信品質対策を発表した。ミリ波（28GHz帯）対応の移動基地局車と3 Band Massive MIMO基地局を搭載した移動基地局車を配備するほか、ミリ波をバックホール回線として用いたソフトバンクWi-Fiスポットも提供する。

コミケは、1日に十数万人が来場する大規模イベントで、SNS投稿や電子決済、地図アプリの利用など、スマートフォンを使用する場面が多く、トラフィックが顕著に集中しやすい環境となる。

ソフトバンクは、開場前の混雑が予想される東展示棟エリアに、大容量・超高速通信のミリ波（28GHz帯）対応の移動基地局車と、3 Band Massive MIMO基地局を搭載した移動基地局車を配備する。さらに、ミリ波をFWA（Fixed Wireless Access、固定無線アクセス）のバックホール回線として利用したソフトバンクWi-Fiスポットを提供し、ミリ波に対応していないiPhoneなどの端末にも安定した通信サービスを提供する。ソフトバンクWi-Fiスポットはソフトバンクとワイモバイルのユーザーが利用できる。

ソフトバンクの移動基地局車

さらに、開場前の混雑が予想される西待機列エリアの基地局に、3.4GHz帯、3.5GHz帯、3.9GHz帯に対応したアンテナを新たに設置し、通信容量を拡充する。西待機列エリアでは、通常のソフトバンクWi-Fiスポットに加え、指向性が高くより遠くまで電波を届けることができる「ハイゲインアンテナ」を活用したソフトバンクWi-Fiスポットを構築する。