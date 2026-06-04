最初に結論： HHKB生誕30周年で、初の押下圧30g“フェザータッチ”モデル投入 記事の重要ポイント： 1： 墨、白、雪モデルの3種類、それぞれ日本語配列と英語配列を用意

墨、白、雪モデルの3種類、それぞれ日本語配列と英語配列を用意 2： 国内での販売台数は合計3,000台

国内での販売台数は合計3,000台 3： 今年のエイプリルフールに投入を予告していた！？

PFUは6月4日、Happy Hacking Keyboard（HHKB）の30周年記念モデル「HHKB Professional HYBRID Type-S（押下圧30g）」を発表した。シリーズで初めて、押下圧30gのキースイッチを採用したのが最大の特徴。通常の45gタイプよりも軽い“フェザータッチ”での入力を可能にし、長時間のタイピングでも指への負担を抑えやすい。

価格は39,600円で、PFUダイレクト本店のみで販売する。国内での販売台数は3,000台で、英語配列が1,500台（墨750台、白300台、雪450台）、日本語配列が1,500台（墨750台、白300台、雪450台）。完売後、要望が多い場合は再販の可能性もあるとしている。

HHKB初の押下圧30gモデル「HHKB Professional HYBRID Type-S（押下圧30g）」。外観はHHKB Professional HYBRID Type-Sと基本的に同じで、30周年ロゴ入りの赤いControlキーだけが異なる

有線接続とBluetooth接続の両方に対応した静電容量無接点方式の「HHKB Professional HYBRID Type-S」をベースに、HHKBとして初めて押下圧30gのキースイッチを採用した。これまでのHHKBは45gの押下圧を守り続けてきたが、2026年に生誕30周年の節目を迎えたことから限定モデルとして販売する。

墨モデル

雪モデル

白モデル

ちなみに、同じ静電容量無接点方式を採用する東プレのREALFORCEシリーズは、30gの押下圧モデルをすでに展開している。

外観面では、30周年ロゴ入りの赤いControlキーを標準で装着している。加えて、これまで一部モデルに限られていた中央印字キートップを全機種で採用したのが特徴。今回の30g限定モデルに限らず、今後HHKBは中央印字キートップを中心に展開していくという。パッケージも通常モデルとは素材が異なる特別仕様で、3種類の記念ステッカーも同梱する。

ちなみに、HHKBの公式Xでは、今年の4月1日に「この度弊社HHKBは、長年こだわってきた押下圧45gに嫌気が差して、チョウでも押せるほどチョウ軽いキータッチのHHKBを発売する運びとなりました。#エイプリルフール」という内容でポストしていた。赤いControlキーをチョウが押している画像が掲載されていたのだが、まさに今回の30g限定モデルそのもの。エイプリルフールから約2カ月後、見事に伏線を回収した形になった。