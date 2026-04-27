このニュースの注目ポイント！ 特徴1： HHKB（Happy Hacking Keyboard）が生誕30周年プロジェクトを開始

HHKB（Happy Hacking Keyboard）が生誕30周年プロジェクトを開始 特徴2： 全国5都市でファンを対象にしたリアルイベントを開催

全国5都市でファンを対象にしたリアルイベントを開催 特徴3： HHKB 30周年限定モデルも登場！？

PFUは、HHKB（Happy Hacking Keyboard）が2026年12月20日に生誕30周年を迎えることを受け、HHKB生誕30周年記念プロジェクトを始動すると発表した。HHKBファンとの交流会を全国5都市で開催するほか、30周年限定モデルも企画する。HHKB30周年記念サイトを公開し、これまでの30年の歩みを振り返るコンテンツも公開する。

HHKBシリーズは1996年の発売以来、プログラマーやエンジニアを中心に支持され、世界累計出荷台数は77万台に達した。公益財団法人日本デザイン振興会によるロングライフデザイン賞も受賞し、長年にわたり愛されている製品・ブランドとしても知られる。

公開を開始したHHKB30周年記念サイトでは、HHKBの生みの親である和田英一先生のメッセージをはじめ、これまでの30年の歩みを振り返るコンテンツなど、HHKBの魅力や哲学が深く感じられる内容を掲載。30周年に関する各種企画情報も追加していく。

5月末から9月中旬にかけ、全国5都市でファン交流会を開催する。クイズ大会やライトニングトークなどのイベントを実施する。参加費用は2,000円（来場者特典・軽食つき）。開催場所や日程は以下の通り。

5月31日（日）【石川】ITビジネスプラザ武蔵

6月13日（土）【北海道】EZOHUB SAPPORO

7月25日（土）【沖縄】Lagoon Koza

8月29日（土）【大阪】SHARE LOUNGE Olive LOUNGE 南森町

9月12日（土）【愛知】ベースキャンプ名古屋

さらに、30周年限定モデルやパートナーとのコラボレーションオプション、ユーザー代表インタビュー動画、SNSキャンペーンなども予定している。詳細は、HHKB30周年記念サイトでアップデートする予定。