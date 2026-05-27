米NVIDIAは5月27日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバとして、「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 610.47」を公開した。ついにバージョンナンバーが600.xxシリーズに突入し、設定ユーティリティが「NVIDIA App」へと一本化されている。

「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 610.47」公開。NVIDIAコントロールパネルが御役御免に

最新ゲームへの対応やG-SYNC Compatibleゲーミングモニターのサポート追加、不具合の修正に加えて、設定ユーティリティをNVIDIA Appに一本化したドライバアップデート。これまでNVIDIAコントロールパネルがレガシーソフトウェアとして提供されてきており、20年以上にわたってGeForceユーザーのデスクトップ環境設定に活用されてきた。移行にあたってNVIDIA Appと両方使えたが、このバージョンからNVIDIAコントロールパネルは使えなくなる。

なお、今のところRTX PROユーザーは影響を受けない

修正済みゲーム関連不具合

『龍が如く8』：ドライバ更新後に画面がちらつく現象 [5973185]

『Enshrouded』：ドライバ更新後に地形が表示されなくなる問題 [5955501]

Godotエンジンを採用した一部ゲームで視覚的な表示異常が発生する問題 [5955501]

V-SYNC使用時におけるマルチモニター環境でのゲーム安定性を改善 [5343252]

修正済み汎用不具合