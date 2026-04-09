ダイソンは4月9日、同社初のポータブルハンディファン「Dyson HushJet Mini Cool（ハッシュジェット ミニクール）ファン」を発表した。2026年5月7日よりダイソン公式オンラインストアで限定先行販売を開始し、5月20日から家電量販店などで順次販売する。価格はオープンで、市場想定価格は17,600円。

Dyson HushJet Mini Cool ファン（インク／コバルト）

本製品は夏のアクティブなライフスタイルを想定して設計された多機能モデルで、ハンディファン・ウェアラブルファン・デスクファンの3通りの使い方に対応する。

1分間に最大65,000回転するブラシレスDCモーターにより、最大風速25m/秒を実現。5段階の風量調節に加え、さらに強力なブーストモードを備え、運転音は最小48.6dBから最大71.4dBとなっている。

ダイソンは本製品の開発において、送風力だけでなく運転音の快適性も重視した。独自の「HushJetノズル」により特定の周波数帯を低減し、耳につく高音やモーターのうなりを抑えることで、パワフルな風量と快適な音質を両立したとしている。

本体の直径は38mmで、これはダイソンが「Dyson Supersonicヘアドライヤー」や「Dyson PencilVac」でも採用してきた寸法と共通する。同社はこの数字を、小型化・軽量化・高性能化という設計思想を象徴するものとして位置付けている。

本体サイズは幅38mm×奥行き38mm×高さ180mm、重さは212g。運転時間は最長6時間（風量1の場合）、バッテリー容量は5,000mAh、フル充電までの所要時間は約3時間。充電はUSB-Cケーブルで行う。

カラーバリエーションはインク／コバルト、ストーン／ブラッシュ、カーネリアン／スカイの3色。同梱品はネックストラップ、充電スタンド、USB-C充電ケーブル、トラベルポーチ。

別売りオプションとして、ベビーカーのハンドルなどに取り付けられるユニバーサルマウントや、バッグのストラップ・ジャケットに固定できるグリップクリップも用意される。