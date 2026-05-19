新製品の注目ポイント！ 特徴1： カラーE-Inkパネル搭載、ロゴや名前などを自由に表示できる

カラーE-Inkパネル搭載、ロゴや名前などを自由に表示できる 特徴2： 送信機に32GBのストレージを内蔵、音声を録音できる

送信機に32GBのストレージを内蔵、音声を録音できる 特徴3： 送信機に3つのマイクを搭載し、指向性が切り替えられる

Insta360は5月19日、スマホやカメラで使える小型ワイヤレスマイク「Insta360 Mic Pro」を発表した。本体に、表示がカスタマイズできる円形のカラーE-Ink（電子ペーパー）パネルを搭載し、アプリ経由で好きなロゴやキャラクター、出演者の名前などが表示できる。送信機に3つのマイクを搭載し、指向性を持たせることも可能。送信機に32GBのストレージも内蔵しており、単体でステレオ音声を記録する機能も持つ。Insta360のアクションカメラならば、受信機なしで接続できる。

価格は、送信機2台＋受信機1台のキットが57,000円。すでに販売中。

Insta360初のワイヤレスマイク「Insta360 Mic Pro」。これは送信機で、Insta360ロゴが書かれている部分はカラーE-Inkとなる

「マイクを見せる、個性を持たせる」をコンセプトにした、Insta360初のワイヤレスマイク。クリエイターや映像制作のプロを対象に、複雑で重たい機材を使う必要なく、高品質な音声収録環境を提供する。

本体は円形で、前面に円形のカラーE-Inkパネルを搭載する。標準ではInsta360のロゴなどが表示されているが、Insta360アプリを使ってロゴや出演者名などのグラフィックに変更できる。E-Inkなので、マイクの電源をオフにしても表示を維持できる。複数の送信機を使用する現場でも、視覚的に即座に識別できる。直射日光下でも、高いコントラストで鮮明な表示が可能。

クリップを取り付けたところ

磁石で服に固定できる

送信機ごとにグラフィックを変えられる

1つの送信機に3つのマイクを内蔵しており、デジタル信号処理で指向性を切り替えられる。切り替えられるのは、ショットガンマイクのように機能する単一指向性、周囲の音を広く自然に収音する無指向性、前後の音を同時に収音しインタビューや対談収録に適する双指向性の3種類。

32bitフロート内部録音に対応し、より広いダイアナミックレンジで音割れのない収録ができるようにした。送信機本体に32GBのストレージも内蔵しており、32bitフロートのステレオ音声を記録できる。

AIを用いたノイズキャンセリング機能も搭載する。これまでのノイズ低減機能とは異なり、音が平坦になったりこもったりすることがないという。

1台の受信機に最大4台の送信機を接続することも可能。Insta360 X5やInsta360 Ace Pro 2などInsta360製カメラには、受信機を使わずに直接接続できる。

こちらは受信機

1台の受信機に最大4台のマイクが接続できる

送信機のバッテリー駆動時間は10時間で、付属の充電ケースを併用すれば30時間駆動できる。送信機は、5分の充電で1時間の録音ができる急速充電に対応する。

カラーE-Inkディスプレイは6色で、サイズは1.22インチ。解像度は240×208ドット。

送信機の本体サイズは38×12.2mm、重さは19.7g（クリップ除く）。