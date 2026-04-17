jig.jpは4月17日、同社初のスマート眼鏡「SABERA」（サベラ）を発表した。視界内に情報を表示するディスプレイを搭載し、スマホに届いた通知や地図アプリのルート案内、会話の文字起こしなどの情報が表示できる。品質の高さで知られる鯖江の老舗眼鏡メーカーのフレームを採用し、先行する海外製品と比べてデザインや掛け心地のよさにこだわった。度付きレンズの追加にも対応する。

4月20日からクラウドファンディングサイトのMakuakeで販売する。通常価格は92,400円で、Makuakの早期購入では64,990円からの特別価格で販売する。

見た目や装着感のよさ、視力矯正への対応など、普通の眼鏡に近づけたARグラス。鯖江の老舗眼鏡メーカーであるボストンクラブ製のフレームを採用し、一見するとARグラスだと分からないデザインに仕上げた。視力補正用のレンズは内側に取り付ける仕組みで、注文時に別途オーダーする必要がある。

右目側にディスプレイの表示部を備え、スマホの通知や文字起こし、地図アプリのナビゲーション、リアルタイム翻訳、原稿表示、AIアシスタントなどの情報が表示できる。表示は緑の単色。ディスプレイ表示を両眼ではなく単眼としたのは、重量とコストが増加するのを避けるためだという。

ナビゲーション画面の表示例

カメラやスピーカーは搭載しない。カメラがあると心理的に掛けづらいと感じることがあるためとした。スピーカーも重量増につながるので省略した。

jig.jp代表取締役社長CEOの川股将氏は「ディスプレイ付きのスマートグラスは各社が製品を投入しているが、疲れる、デザインがいまひとつ、といった理由で普及が進んでいない。ガジェットではなく、仕上げのよい眼鏡として日常生活に溶け込む製品を作った」と自信を見せる。