FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは4月10日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「春の大感謝セール」を開始した。4月17日15時まで。

ハイエンドモデルからエントリーモデルまで、全18機種のPCを期間限定の特価で用意した。

今回のセールのいちおしモデルは、AMD定番のRyzen 7 9700XにNVIDIAのGeForce RTX 5070を組み合わせた高コスパゲーミングPC「FRGHLMB650/WS0216」(税込セール価格285,800円)だ。最新ゲームのプレイはもちろん、動画編集などのクリエイティブ用途もスムーズにこなせるバランスの良い性能を備える。

ほか、AMDで人気のRyzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを組み合わせた「FRGHLMB650/WS0309」(税込セール価格314,800円)もおすすめとのこと。ゲーミング特化のCPUと最新GPUにより、高フレームレートを維持でき、圧倒的な没入感でゲーマーに最適という。

さらに、同じく本日から開催の「パソコン全品送料無料キャンペーン」と併用可能。期間中は、どのモデルも送料無料で購入できる。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS0216」 セール価格285,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※『バイオハザードレクイエム』バンドルキャンペーン対象 (4月13日まで)



モデル名「FRGHLMB650/WS0309」 セール価格314,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※『紅の砂漠』バンドルキャンペーン対象



モデル名「FRGHLB860K/WS0402」 セール価格369,800円(税込)

・インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus

・水冷CPUクーラー (SilverStone SST-PF240-ARGB-V2)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

・850W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※『バイオハザードレクイエム』バンドルキャンペーン対象 (4月13日まで)



モデル名「FRGHLB550/WS0402/NTK」 セール価格192,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB (MSI製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM



セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。