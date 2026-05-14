「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 596.49」公開。フレーム生成と垂直同期の協調性を改善

米NVIDIAは5月12日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバとして「NVIDIA GeForce Game Ready 596.49」を公開した。新作ゲームへのDay 0対応も複数図られている。
『Forza Horizon 6』『Directive 8020』『Subnautica 2』に対して発売前から対応する最新ドライバ。ゲームでNVIDIA DLSSフレーム生成を有効化し、ディスプレイの垂直同期を適用したときのスムースが向上した。加えて3DペイントツールのMariではビューポートディスプレイがちらついていた不具合も修正されている。
⚠️NEW DRIVER ALERT⚠️— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) May 12, 2026
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