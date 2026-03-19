ガーミンジャパンは3月18日、タフネスGPSウォッチ「Instinct 3」シリーズより、太陽光と緑を基調とするカラーリングを採用した数量限定モデル「Alpine Rushコレクション」を発表した。3月25日より予約開始し、4月1日に発売する。価格は71,800円から。

Instinct 3 Dual Power

同コレクションは、アメリカ国防総省の標準規格「MIL-STD-810」に準拠し、耐熱、耐衝撃、耐水に対応した堅牢性を備える「Instinct 3」シリーズの限定モデル。Garminアンバサダーでありスノーボーダーの長谷川帝勝選手をメインビジュアルに起用している。

ラインナップは、有機ELディスプレイを搭載した「AMOLED」モデルと、ソーラー充電機能を備えた「Dual Power」モデルの2タイプで展開。水深100m防水に対応し、GNSSマルチバンドやABCセンサー、LEDフラッシュライトなども搭載する。

Instinct 3 AMOLED

アウトドア向け機能としては、ポイント間ナビゲーションや「トラックバックルーティング」、Garminユーザー同士でルートや位置情報などを共有できる「Garminシェア」を備える。スポーツ機能は90種類以上に対応し、トレーニングレディネスやトレーニングステータス、おすすめワークアウトなどの機能も利用できるという。

健康管理機能では、睡眠スコア、心拍数、呼吸数、歩数、消費カロリー、Body Battery、ストレスレベル、血中酸素トラッキングなどを搭載。事故・転倒検出機能や通知機能、Suica対応のキャッシュレス決済機能も備え、日常利用にも対応する。

製品は4モデルを用意し、価格は「Instinct 3 Dual Power 45mm Sunburst」が71,800円、「Instinct 3 Dual Power 50mm Sunburst」が79,800円、「Instinct 3 AMOLED 45mm Citrine」が79,800円、「Instinct 3 AMOLED 50mm Fern Green」が87,800円。