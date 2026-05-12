IntelでCEOを務めるLip-Bu Tan氏は、X（旧Twitter）に投稿する形で、NVIDIAでCEOを務めるJensen Huang氏が名誉科学技術博士号を取得したことを祝福した。同社とのパートナーシップ継続にも言及されている。

“革ジャン”ことNVIDIAジェンスン・フアン氏が名誉博士号取得。IntelのCEOが祝福 画像は同氏公式X投稿から

NVIDIAのCEOであるジェンスン・フアン氏が、アクセラレーティッドコンピューティングと人工知能への傑出した貢献を評価され、カーネギーメロン大学から名誉科学技術博士号を授与されたという内容。博士のフードはLip-Bu Tan氏から直接手渡されたそうで、X（旧Twitter）上での投稿で光栄だと述べられている。

加えて投稿には「intel and nvidia are collaborating to develop exciting new products!（intelとnvidiaが協力し、革新的な新製品の開発に取り組んでいます！）」と言及されている点にも注目だ。2025年9月には両社におけるパートナーシップとして最大50億ドルを投資し、x86 SoCの開発やAI基盤を構築していくと発表が行われている（関連記事）。あまり続報のなかったこの協業についても暗に言及され、同社の良好な関係とともにアピールされた形だ。