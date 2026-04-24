マウスコンピューターは4月24日、全国のマウスコンピューターダイレクトショップ、ならびにG-Tune：Garageにて、店舗限定のゴールデンウィークセールを開催すると発表した。ビジネスユースからゲーミングまで、幅広い用途のPCを特価で揃える。本日から開始し、2026年5月28日の各店閉店時間まで期間限定で実施する。

マウスコンピューターが直営店舗でゴールデンウィークセール開始

ダイレクトショップ限定でおすすめPCを特別価格にて販売するゴールデンウィークセール。セール概要のWebチラシを公開しており、こちらのリンク先の同社サイトにて閲覧できる。基本的に数量限定なので、セール期間中であっても在庫切れには注意いただきたい。

以下で、セール品の一例を紹介しておく。

モデル名：mouse A4-A5U01SR-B/EX

OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：AMD Ryzen 5 7430U プロセッサ

GPU：AMD Radeon グラフィックス

メモリ：16GB

SSD：NVMe 500GB SSD

サイズ：14型フルHDノングレア（1,920×1,080)

3年間センドバック修理保証標準

WEB標準販売価格：153,500円（税込）→ 店頭価格：124,800円（税込）

モデル名：NEXTGEAR EG-A7G6T/EX

OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：AMD Ryzen 7 7700プロセッサ / 360mmクーラー

GPU：GeForce RTX 5060 Ti

メモリ：32GB (DDR5-5200)メモリ

SSD：NVMe Gen4 1TB SSD

電源：750W電源（80PLUS BRONZE）

3年間センドバック修理保証標準

店頭価格：339,900円(税込)

※ガラスパネルはスイッチ一つで「ステルスモード」と「クリアモード」を切り替え可能な特別仕様