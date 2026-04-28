GIGABYTE、条件達成でゲーミングモニターを特別価格で販売するバンドルキャンペーン

GIGABYTEは4月28日、直販ストアにおける販促施策として、対象PCの購入でゲーミング価格を特別価格で販売するバンドルキャンペーンを開始した。実施期間は7月5日まで。
対象PCを購入すると、、プラス22,000円（税込）で27型有機ELゲーミングモニター「MO27Q28G」、プラス3,300円（税込）で27型ゲーミングモニター「M27Q2 QD」、プラス1,650円（税込）で24.5型ゲーミングモニター「G25F2」が付いてくるというバンドルキャンペーン。モニターを単体で購入するより大幅に安く、製品によってはほとんどオプションのような価格になっている。
「MO27Q28G」セット販売対象製品
- AORUS MASTER 18 BZHC6JPD65JP
- AORUS MASTER 18 BYHC5JPD65JP
- AORUS PRIME 5 AP5A7N8-5101
- AORUS PRIME 5 AP5A7N7T-5100
- AORUS PRIME 3 AP3A7N7-5100
- AORUS PRIME 3 AP3A5N6T-5103
- AORUS PRIME 3 AP3A5N6-5104
「M27Q2 QD」セット販売対象製品
- AORUS MASTER 18 BZHC6JPD65JP
- AORUS MASTER 18 BYHC5JPD65JP
- AORUS MASTER 16 BYHC5JPE64SP
- AORUS ELITE 16 BWHC3JPC94SH
- GIGABYTE AERO X16 1WH93JP894DH
「G25F2」セット販売対象製品
- GAMING A16 PRO DYHG5JPC64SP
- GAMING A16 CVHI3JP894SH
- GAMING A16 3VHK3JP894SH
- GAMING A16 5THP3JP864SP
- GAMING A16 5VHP3JP893SH