Ryzen向けChallengerマザーが多数登場

ASRockから、AMD X870E/X870/B850チップセット搭載マザーボードが登場、発売が開始された。上位モデル「X870E Challenger WiFi」は、20+2+1フェーズの強力な電源回路を搭載。1000μFの高耐久コンデンサにより、高い安定性を実現した。5GbE、Wi-Fi 7、USB4タイプCなども備える。価格は、ブラックが58,000円前後、ホワイトが60,000円前後。

ASRockの「X870E Challenger WiFi」。大型のM.2ヒートシンクなどを搭載する

ホワイトモデル「X870E Challenger WiFi White」も。コネクタまでしっかり白い

チップセット違いの下位モデル「X870 Challenger WiFi」は、有線LANが2.5GbEであるなどの違いはあるが、ブラックが43,000円前後、ホワイトが44,000円前後と、コスパの良さが魅力だ。また、microATXモデルの「B850M Challenger WiFi」もあり、価格はホワイトが30,000円前後。ブラックはドスパラ限定で、こちらは28,580円と安い。

「B850M Challenger WiFi White」。microATXでは貴重なオールホワイトモデルだ

「B850M Challenger WiFi」。M.2は2スロットのみで、ヒートシンクは1つ搭載

基板裏面にピンが出っ張らない安心設計

MSIの「MPG X870E Carbon MAX WIFI」は、カーボンブラックカラーとRGB LEDが特徴的なAMD X870Eチップセット搭載マザーボード。スペックも強力で、ヒートパイプで連結された大型VRMヒートシンク、110A SPS対応の18+2+1フェーズ電源、Gen5のM.2スロット×2、5GbE+2.5GbEのデュアル有線LAN、USB4タイプC×2などを備える。価格は83,000円前後。

MSIの「MPG X870E Carbon MAX WIFI」。ハイエンド向けらしい重装備のモデルだ

バックパネルのI/Oは強力。多数のUSBポートを備え、タイプCは計4ポートもある

また、基板裏面のハンダ付け部分で鋭利なピンが出っ張らないようにした「PinSafe」デザインを採用したというのも大きな特徴。PC組み立て時に指が傷つかないように配慮されており、自作初心者でも安心だ。

ツインタワークーラーの新定番となるか？

サイズより、CPUクーラーの新シリーズとして「孫六(MAGOROKU)」(SCMR-1000)が登場した。ツインタワー設計を採用したモデルで、性能低下に繋がるヒートパイプの曲げ加工ロスを極限まで軽減させたという。冷却性能を重視し、メモリとの干渉を避けるオフセットは無し。ファンは静圧重視の「Wonder Tornado 120」を搭載する。価格は5,000円前後。

2つの「SafeGuard」を備えたPlatinum電源

MSIの「MAG APLS PCIE5」は、独自の安全機能を備えた80 PLUS Platinum電源だ。「GPU SafeGuard」機能は、12V-2x6コネクタの異常を検知すると、ブザー音で警告。「Fan SafeGuard」機能はファンの異常で自動シャットダウンし、システムを保護する。価格は、1000W(MAG A1000PLS PCIE5)が31,000円前後、1200W(MAG A1200PLS PCIE5)が37,000円前後。

MSIの「MAG A1000PLS PCIE5」。奥行きは両モデルとも、15cmとコンパクトだ

135mmのFDBファンを搭載。異常を検知すると自動でシャットダウンするので安心

ステージショーを演出できるミドルタワー

Cooler Masterの「MasterFrame 360」は、フロントに"ステージ"を備えたというミドルタワーケース。天井部からARGBスポットライトで照らすことが可能で、お気に入りのフィギュアなどを飾るのに良さそうだ。トップ/ボトムそれぞれに12cmファンを最大6個ずつ(計12個)搭載できるなど、冷却性能にも優れる。

Cooler Masterの「MasterFrame 360 Panorama」。ファンは上下に配置する形だ

PCIe 5.0ライザーケーブルが付属。グラフィックスカードの垂直配置に対応する

ステージの演出が異なる3モデルがラインナップ。パノラマ強化ガラスを採用したスタンダードなモデル「Panorama」、背景にミラーパネルを設置して展示物の背面まで見える「Stage Mirror」、LCDスクリーンに好きなコンテンツを映せる「Stage LCD」があり、価格はそれぞれ、38,000円前後、40,000円前後、55,000円前後となる。

「同 Stage Mirror」。フロントは開放型なので、大きめのフィギュアも展示可能

「同 Stage LCD」。背景の15.6インチLCDスクリーンを使った派手な演出が可能だ

＜動画＞Stage LCDの使い方。スクリーンは2モードを備え、アニメーション等を表示したり、サブモニターとして利用することが可能だ

カラバリ3色で高コスパなミドルタワー

Corsairの「3200D RS」は、冷却性能とコスパに優れたミドルタワーケースだ。フロントパネルはエアフローに最適化されており、標準でトリプルファンが付属。ボトムにファンを追加し、グラフィックスカードを直接冷却することも可能だ。カラーは、ブラック、スモーク、ホワイトの3色。価格は、通常版が14,500円前後、ARGB版が16,300円前後だ。