米NVIDIAは4月16日（現地時間）、同社グラフィックス向けの最新ドライバ「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 596.21」を公開した。更新は3週間ぶりで、Hotfixでの修正も統合されている。

「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 596.21」公開。『エンドフィールド』不具合修正、新作対応

カプコン最新作『PRAGMATA』や、4月29日のリリースが予定されている『NTE: Neverness to Everness』に0日目から対応するドライバアップデート。両作品ともにNVIDIA GeForce RTX環境で利用できる強力な描画支援機能が導入されており、最新ドライバへの更新で快適にプレイできるようになる。加えてDX12環境で『アークナイツ：エンドフィールド』を正常にプレイできなくなる不具合もメインブランチで解消された形だ。