ソフトバンクは4月22日、エリクソン・ジャパンと連携し、5G SA（スタンドアローン）における上り通信の高速化技術「Uplink Tx Switching」のネットワーク対応について発表した。対応周波数は3.4GHz帯、3.5GHz帯、3.7GHz帯で、2026年夏以降に発売する一部スマートフォンより順次利用可能となる。

「Uplink Tx Switching」の技術概念図

近年、AIの普及やSNSの利用拡大に伴い、上り通信のトラフィックが増加しており、その安定化・高速化が課題となっている。両社は2024年からスマートフォンのチップセットベンダーとも連携し、チップセットの開発段階から共同で性能検証を実施してきた。

「Uplink Tx Switching」は3GPP Release 16で定義された技術。従来の5G上り通信では、TDD（時分割複信）方式の周波数帯とFDD（周波数分割複信）方式の周波数帯をキャリアアグリゲーションで組み合わせ、高速化を実現していた。同技術ではTDD方式の上り通信時にFDD方式の通信を一時的に停止し、帯域の広いTDD方式で複数アンテナによるMIMO通信を行うことで、さらなる高速化を実現する。

ソフトバンクはこの技術の導入により、上り通信のスループットが理論上約1.5倍（n1とn77の2周波数帯を同時利用する構成での検証値）に向上すると見込んでいる。これにより、動画や画像のアップロード時の体感速度が向上し、大容量データの送信がより快適になるとしている。

今後は対応機種と対応エリアの拡大を進めるとともに、3GPP Release 17で定義されたFDD方式の周波数帯を含むMIMOへの対応も視野に入れ、引き続き上り通信の性能向上に取り組む方針だ。