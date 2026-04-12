日本生産性本部発行の「レジャー白書」によれば、2023年時点の日本の釣り人口は約510万人(レジャー白書2024速報版より)。ピークだった2006年の約1290万人から半減してはいるものの、レジャーの王様と呼ばれるだけの人気を維持しています。

その釣りで成果を伸ばすコツのひとつが、以前釣れた場所(ポイント)を再訪すること。魚が集まる場所は、漁礁や岩礁、プランクトンなどのエサが集まる場所などいろいろありますが、釣れた場所の緯度経度は明確な手がかりとなるはずです。

緯度経度は写真の位置情報で必要じゅうぶん。iPhoneのカメラがGPSなどから割り出す緯度経度は小数点以下5桁、誤差は約1mとされています。沖釣りの場合、潮の流れや風により舟が流れてしまいますが、針掛かりにつながるアタリがあったときに適当な写真を(位置情報オンの状態で)撮影しておけば、魚がいた位置の緯度経度をかなり正確に記録できるはずです。

手順はかんたん。写真アプリで手がかりとなる写真を開き、画面下部の[i]ボタンをタップします。すると、位置情報をもとに描画されたマップの下部に行政区分情報が表示されるので、「神奈川県」や「千葉県」といった先頭部分をタップします。

するとマップアプリに制御が移るので(デフォルトのアプリに指定している場合)、表示された位置情報を確認します。iOSに付属のマップアプリの場合、緯度経度部分を長押しすればコピーできるので、ポイントのデータベース化もかんたんです。

この写真から緯度経度を調べる方法は、誤差が約1mとわずかなため釣り以外にも活用できます。街中で偶然見つけた記念碑・由来碑の位置記録、墓地のように周囲に目印がない場所での位置伝達など、使い方はいろいろ。いちど活用してみては?

操作手順をカンタン解説

  • iPad iPhone Hacks

    1 写真アプリで位置情報が付いた写真を表示し、画面下部の「i」ボタンをタップします

  • iPad iPhone Hacks

    2 位置情報をもとに描画されたマップの行政区分情報をタップします

    • iPad iPhone Hacks

      3 マップアプリに制御が移り、写真を撮影した緯度・経度情報が表示されます。長押しするとコピーできます

    海上忍

    海上忍

    うなかみしのぶ

    IT/AVコラムニスト。UNIX系OSやスマートフォンに関する連載・著作多数。テクニカルな記事を手がける一方、エントリ層向けの柔らかいコラムも好み執筆する。マイナビニュースでは、「いまさら聞けないiPhoneのなぜ」のほか、前世紀から続く「(新)OS Xハッキング!」などを連載中。執筆以外では、オーディオ特化型Raspberry Pi向けLinuxディストリビューションの開発に情熱を注いでいる。2012年よりAV機器アワード「VGP」審査員。

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