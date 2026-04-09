カシオ計算機は、G-SHOCKの新モデルとして日本の酒場文化「赤提灯」をデザインモチーフにした「DW-5600AKA」と「DW-6900AKA」を4月10日に発売する。価格はどちらも22,000円。

両モデルはMade in Japanモデルで、提灯の赤をベースカラーに、ベゼルからバンドに至るまでG-SHOCKの特徴である「耐衝撃」の文字を特徴的なフォントでプリントしたデザインを採用。

バックライトや持ち手の色味にインスパイアされたボタンと遊環など、赤提灯の要素をG-SHOCKに詰め込んだこだわりの仕様となっている。裏蓋にも提灯のモチーフが刻印されているほか、パッケージも暗闇に浮かび上がる赤提灯を大胆にあしらった特別仕様となっている。

なお、ベゼルとバンドの主な樹脂パーツにはバイオマスプラスチックを使用。原料に再生可能な有機資源を使用することで、環境負荷低減への貢献が期待されるとしている。

主な機能は耐衝撃構造、20気圧防水、ストップウオッチ（1/100秒・24時間計・スプリット付き）、タイマー（最大セット24時間、オートリピート）、マルチアラーム・時報、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照機能付き）、報音フラッシュ機能（アラーム／時報／タイマー連動発光）。電池寿命は約5年（CR2016）。

DW-5600AKA 裏蓋

DW-6900AKA 裏蓋

「DW-5600AKA」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W42.8×D13.4×H48.9mm

W42.8×D13.4×H48.9mm 質量： 53g

53g ケース・ベゼル材質： 樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）

樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック） バンド： 樹脂バンド（バイオマスプラスチック）

樹脂バンド（バイオマスプラスチック） 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 電池寿命： 約5年

約5年 バンド装着可能サイズ： 145～205mm

145～205mm その他機能： ストップウオッチ（1／100秒・1秒・24時間計、スプリット付き）、タイマー（最大セット24時間、オートリピート）、マルチアラーム・時報、報音フラッシュ（アラーム／時報／タイマー連動発光）、LEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照付き）、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替

パッケージ

「DW-6900AKA」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W50.0×D18.7×H53.2mm

W50.0×D18.7×H53.2mm 質量： 67g

67g ケース・ベゼル材質： 樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）

樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック） バンド： 樹脂バンド（バイオマスプラスチック）

樹脂バンド（バイオマスプラスチック） 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 電池寿命： 約5年

約5年 バンド装着可能サイズ： 145～205mm

145～205mm その他機能： ストップウオッチ（1／100秒・1秒・24時間計、スプリット付き）、タイマー（最大セット24時間、オートリピート）、マルチアラーム・時報、報音フラッシュ（アラーム／時報／タイマー連動発光）、LEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照付き）、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替