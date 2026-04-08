Intelは、3月9日に異色のコア構成を採用する産業向けプロセッサ「Intel Core 9 273PQE」などを発表した。この産業用製品をなんとか消費者向けマザーボードで動かそうと試みた人物が現れ、BIOSをAIで改造して起動にこぎつけたようだ。海外テック媒体等が報じている。

AIが編集した改造BIOSでIntelの産業用プロセッサが消費者向けマザーボードで起動してしまう

Intel Core 9 273PQEは、高性能コアのみを12個搭載して高い性能を実現し、産業用エッジデバイスでの安定した動作と高速なレスポンスを謳う製品。開発コード「Bartlett Lake」として用途や環境、消費電力に応じたシリーズ展開が図られており、LGA 1700ソケットを採用している。しかし消費者向けマザーボードに導入されているBIOSには適切なプロファイルが存在しておらず、対応する産業用マザーボード以外では起動できないと目されてきた。そんな中、BIOSを改造することで消費者向けマザーボードでの起動が成功したと報告するユーザーが現れている。

Overclock.netに投稿した同ユーザーは3月29日に最初の進捗を動画と画像で報告しており、用いたマザーボードはASUS Z790-AYW OCのようだ。当初マザーボードが搭載するLEDはエラーコードを表示していたが、何度か試す中でポストに成功してBIOS画面が表示された模様。なお通常通りF1キーを押してもBIOS画面には進まなかったと報告している。

次ぐ4月3日、Windowsの起動に成功したようだ。掲載されたスクリーンショットにはCPU-ZやAIDA 64がIntel Core 9 273PQEプロセッサを認識しており、24個の論理コアが表示されている様子がわかる。通常、消費者向けLGA 1700がサポートするRaptor Lakeシリーズの処理を模倣することで、エラーを解消したという。

同ユーザーは報告の中で、BIOSの改造はClaudeが実施したと言及。Claudeがセットアップモジュールを編集してコードを書き換え、消費者向けマザーボードでの起動に成功したようだ。なお依然としてBIOSには入れず、CPUの動作周波数比率が認識されていないとのこと。