パソコン工房「超 新生活還元祭」開催中！ 人気のゲーミングPCや高性能ノートPC購入で最大3万円分還元へ

ユニットコムは4月3日、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗で会員限定施策「超 新生活還元祭」を開始した。実施期間は4月29日（水）まで。
期間中、対象の新品パソコン・ゲーミングPCを購入することで、構成に応じて最大3万円分相当の還元が付与されるキャンペーン施策。店舗では店舗で利用できる商品券、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元が行われる。なお、対象機種や還元方法は店舗やWEBサイトによって異なっている。
- 「NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell」を搭載した新品デスクトップPC：30,000円分相当還元
- 「NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell（NVIDIA RTX PRO 4000 SFF Blackwell / NVIDIA RTX 4000 Ada・AMD Radeon AI PRO R9700）」を搭載した新品デスクトップPC：20,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載した新品デスクトップPC：7,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5060 Ti（GeForce RTX 3050・AMD Radeon RX 7600）」を搭載した新品デスクトップPC：5,000円分相当還元
- 「オンボードVGA ＋ インテル Core Ultra 9（インテル Core Ultra 7・インテル Core i9）」を搭載した新品デスクトップPC：5,000円分相当還元
- 「オンボードVGA ＋ インテル Core i7（インテル Core i3・AMD Ryzen 7）」を搭載した新品デスクトップPC：2,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5080」を搭載した新品ノートPC：15,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5070（GeForce RTX 5060）」を搭載した新品ノートPC：7,000円分相当還元
- 「オンボードVGA ＋ インテル Core Ultra 7（インテル Core i7）」を搭載した新品ノートPC：5,000円分相当還元
- 「オンボードVGA ＋ インテル プロセッサー N100」を搭載した新品ノートPC：2,000円分相当還元