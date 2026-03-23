ソフトバンクは3月23日、アイドルグループ「虹のコンキスタドール」とソフトバンクオンラインショップのコラボキャンペーンを発表した。キャンペーン期間は4月3日 10:00～4月23日 15:00まで。

虹のコンキスタドール ソフトバンクコラボキャンペーン

参加条件は、ソフトバンクオンラインショップの同キャンペーン専用ページから対象機種を購入・通信契約することで、特典は2種類用意されている。通常のオンラインショップページからの購入は特典対象外となる。オンラインショップ割・U18オンラインショップ割との併用はできない。

特典1は、オリジナル法被のプレゼント（先着240名）。背面にはキャンペーン開始時点（2026年4月3日）の在籍メンバー全員のサインが入っている。

特典2は、抽選で100名を招待する特別ライブイベントへの参加権。イベントは6月17日 19:30開演（予定）、会場は東京・AKIBAカルチャーズ劇場。特典1の法被が届いた際に同梱される専用URLからイベント応募が可能で、応募締め切りは5月18日。当選結果は5月26日以降にメールで通知される。

キャンペーン対象機種はiPhone 17シリーズ・iPhone Air・iPhone 17e・iPhone 16シリーズ、Google Pixel 10シリーズ、Samsung Galaxy S26シリーズ・Galaxy Z Fold7・Galaxy Z Flip7、Xperia 1 VII・Xperia 10 VII、AQUOS R10・AQUOS sense10、motorolaシリーズなど。