ピクセラは12月24日、グループ会社のA-Stageとの共同ブランド「Re・De」新製品として、スマートリング新モデル「Re・De Ring Gen2」を発売した。価格は29,800円。

Re・De Ring Gen2

「Re・De Ring」は睡眠分析や運動状態、コンディションなどを可視化できるスマートリング。新モデルとなるRe・De Ring Gen2はハードウェア面を大幅にアップデートしたほか、日々の健康活動がポイント還元につながる「ポイ活」機能にも対応した。

ハードウェア面では、バッテリー持続時間が従来モデル比で約2日間伸びた最大9日間となったほか、センサー技術の刷新により心拍数の測定精度が向上した。

ポイ活機能は、ポイ活アプリ「EveryPoint」とRe・De Ringアプリを連携することで対応。日々の目標達成やチャレンジ機能のクリアによってポイント（ウェルネススコア）が貯まり、貯まったポイントは「EveryPoint（エブリポイント）」を通じて約60種類のポイントへ交換できる。アプリを最新版へ更新することで、Re・De Ringの従来モデルユーザーもポイ活機能を利用可能。

交換先のポイント一覧

カラーはサテンシルバー、ベージュゴールド、アイアンブラックの3色。サイズや重さは従来モデルと同等で、リングサイズは6、7、8、9、10、11、12、13（米国／US基準）を用意し、重さは4g～6gとなる。防水性能はIP68相当。