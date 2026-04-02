EVERINGは4月2日、Visaのタッチ決済対応スマートリング「EVERING」において、現代美術アーティストのAhhi Choi氏とのコラボレーションリングを数量限定で発売すると発表した。EVERINGがアーティストとコラボレーションするのは今回が初めて。

4月11日発売で、価格は25,300円。BLACK、WHITE、BLACK×WHITEの全3パターンで展開される。

「【Ahhi Choi×EVERING】決済スマートリング」は、Ahhi Choi氏の象徴である流れるような曲線と独特のムーヴメントを表現しつつ、個性的でクールなデザインを施した。カラーはBLACK・WHITE・BLACK×WHITEの3種類で、USサイズ5～13の全9サイズを用意する。

EVERING公式ECサイトのほか、Ahhi Choi氏の個展開催に合わせたオフライン販売も実施。World Times夙川では4月11日～19日、White Stone銀座では5月8日～30日に店頭販売が行われる予定となっている。

コラボレーションに至った経緯やデザインが生まれた背景を掘り下げたAhhi Choi氏へのインタビュー動画も、EVERING公式SNS等で公開予定。

コラボレーションパートナーに選ばれたAhhi Choi氏は、1983年兵庫県生まれの現代美術アーティスト。「日常の中にあるものを切り取り、生活の一部として表現する」という作風を一貫して探求してきた。その姿勢はEVERINGが掲げる「毎日の暮らしにさりげなく溶け込む」というプロダクト哲学と深く共鳴するものであり、今回のコラボレーションへとつながった。

Ahhi Choi氏

展示して鑑賞するアートではなく、買い物や移動のたびに手元で感じられるアート、小さなリングに宿る世界観が日々の生活をほんの少し豊かにするという体験を届けることが、このコラボレーションのコンセプトとなっている。

商品パッケージ

EVERINGはVisaのタッチ決済に対応したプリペイド型スマートリング。専用アプリに登録したクレジットカードから残高をチャージし、リングをかざすワンアクションで決済が完了する。充電不要・防水仕様により常時装着が可能で、LIXILのスマートロック「FamiLock」やbitlock、セサミなどのスマートロックとも連携する。