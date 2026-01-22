パスワードアプリとは、パスワードを生成/保存し入力を補助するアプリのことですね? iOSにはその名もズバリ「パスワード」が標準装備されていますが、Googleパスワードマネージャーなどサードパーティにも高機能なアプリが存在します。

iOS 26の現在、そのようなパスワードアプリは併用が可能です。ふだんAndroid端末も利用しているのならば、「Googleパスワードマネージャー」で保管しているユーザID/パスワード、パスキーを使えるし、一般的なアプリでiOS標準の「パスワード」と切り替えて使いわけることも可能です。

複数のパスワードアプリを併用するには、対象とするアプリをインストールした状態で「設定」→「一般」→「自動入力とパスワード」の順に画面を開きます。「自動入力の取得元」欄には、インストール済のパスワードアプリのスイッチが表示されているので、利用したいアプリのスイッチをオンにすればOKです。

Chromeのようにウィジェットとして登録できるパスワードアプリは、iOS標準の「パスワード」アプリ(ウィジェット非対応)と併用するのに適しています。特にAndroid端末やChromeブラウザを活用しているユーザにとっては、大きなメリットになることでしょう。

ただし、併用するパスワードアプリを増やしすぎるとデメリットも。ユーザID/パスワードを自動入力する場面で、どのパスワードアプリを使用するか選択するダイアログが現れるため、操作がやや複雑になります。3つともなるとパスワードの作成/保管元が分散してしまい、後になって何が何やらということになりかねないため、2つまでが現実的といえそうです。