ときどき尋ねられる「パスコード」。入力するのが面倒ですよね。Face IDなど生体認証が普及してパスコードを入力する機会が減った現在、できるだけパスコードを入力したくない、いっそのことパスコードそのものを無効化してしまいたい、と考えるのも無理はありません。

しかし、パスコードは今後もなくなりそうにありません。それは、パスコードがもっとも基本的/原始的なiPhoneの保護ツール、いわば「大元の鍵」だからです。

生体認証は、あくまでパスコードの代役でありすばやく認証するための手段に過ぎません。だからiPhoneでは、連続して生体認証に失敗したときやFace IDの登録内容が変更されたとき、再起動したときやSOSモードに入ったときには、パスコードの入力が求められます。ときどきロック画面でパスコードを求められるのは、パスコードが忘れられないようにするシステム側の工夫です。

それに、生体認証は完璧ではありません。顔認証の場合、事故などで急変した容貌には対応できない可能性があるほか、就寝中勝手に認証されたり誰かに脅されて認証させられたりする危険性があります。

iPhoneはパスコードなしで運用することは可能ですが、それはFace ID/Touch IDをオフにしているときに限ります。逆にいえば、パスコードの存在はFace ID/Touch IDの前提条件なのです。だから「設定」→「Face IDとパスコード」画面の中ほどには、「パスコードをオフにする」というボタンが用意されていますが、Face ID/Touch IDが有効なときにはグレーアウトされタップできないはずです。