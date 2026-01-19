時折ニュースになる「Appleアカウントの乗っ取り」。メールに記したリンクで偽サイト/フィッシングサイトへ誘導するなど、いろいろな手口でIDとパスワードを窃取し不正ログインすることで、iPhoneユーザに金銭的被害や個人情報流出などの損害をもたらします。

その対策として「2ファクタ認証」は有効です。利用したことがないデバイスやWEBブラウザで初めてAppleアカウントにサインインする場合、パスワードにくわえて「信頼済のデバイスに表示、または信頼済の電話番号に送信される6桁の確認コード」を要求することで、認証を二重化します。たとえパスワードが他人に知られても、本人以外はAppleアカウントにアクセスできなくなります。

その2ファクタ認証に利用されるデバイスと電話番号は、「設定」→「Appleアカウント(自分の名前)」→「サインインとセキュリティ」→「2ファクタ認証」の順に画面を開くと確認できます。

通常、「2ファクタ認証」には自分のiPhone(現在操作中のiPhone)にくわえ、同じAppleアカウントでサインインしているMacやiPadなどAppleデバイス、iPhoneの電話番号や自宅の固定電話番号が表示されます。もし万が一の事態に備え電話番号を追加したければ、この画面にある「信頼できる電話番号を追加」をタップし、画面の指示に従い操作すれば追加できます。

なお、2ファクタ認証に使うデバイスを追加したいときは、対象のデバイスで同じAppleアカウントを使いサインインを実行します。必要なくなった場合は、「2ファクタ認証」画面からいつでも削除できますよ。