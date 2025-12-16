OPPOは12月16日、ハイエンドスマートフォンの新製品「OPPO Find X9」を発表した。 7,000mAhを超える大容量バッテリーや、Hasselblad（ハッセルブラッド）と共同開発したカメラ機能などを備えた。価格はオープン。発売は12月23日。SIMフリー版のほか、MNOやMVNO各社からも販売する。
海外では、カメラ性能を強化した上位モデル「Find X9 Pro」もラインナップしているが、日本市場では当面販売しない。
バッテリー性能やカメラ機能を重視したフラッグシップモデル。バッテリーは7,025mAhの大容量で、4K動画を5時間以上撮影できるとしている。80Wの急速充電のほか、50Wのワイヤレス充電にも対応し、素早く充電できるようにした。バッテリーを経由せず本体に直接電力を供給するバイパス充電も搭載する。
カメラは、Hasselbladと共同開発し、正確な光と影の描写や、伝統的でクラシックな味わいを表現できるようにした。
カメラは広角カメラ、望遠カメラ、超広角カメラの3眼タイプで、いずれも約5,000万画素の大型センサーを搭載。望遠カメラは光学3倍ズームで、AI補正で最大120倍のデジタルズームに対応する。ゾーンを48分割して色温度を検知するマルチスペクトルカメラも搭載し、色表現の精度を高めた。
AIによる写真補正機能も搭載する。薄暗く仕上がったポートレート写真を美しく補正するAIポートレートグローや、不要な被写体を消去するAI消しゴム、ピンぼけ写真をシャープに補正するAIぼけ除去、ガラスの反射を除去するAI反射除去などを用意する。
パネルは6.6インチのAMOLEDで、画面内指紋認証も搭載。CPUはMediaTekの最新チップセット「Dimensity 9500」で、重量級ゲームや高度なAI処理もスムーズにこなせる。本体はIP68の防塵防水性能で、80度の熱湯の噴射にも耐える。
OSはColorOS 16。OPPOデバイスとiOSデバイス間でファイルや写真を簡単に共有できる機能のほか、OPPOデバイスでiPhoneへの着信に応答する機能を備える。おサイフケータイにも対応する。
本体サイズは約74×157×8.0mm、重さは約203g。カラーバリエーションはチタニウムグレーとスペースブラックの2色。
専用アクセサリーとして、「OPPO Find X9マグネット対応アラミド繊維ケース」と「OPPO 3-in-1マグネットセルフィースティック」を用意する。
「OPPO Find X9」のスペック
|バッテリー容量
|7,025mAh
|急速充電
|80W SUPERVOOC フラッシュチャージ / 50W AIRVOOC
|OS
|ColorOS 16（based on Android 16）
|CPU
|MediaTek Dimensity 9500
|内蔵メモリー
|16GB（最大28GB相当まで拡張可能）
|内蔵ストレージ
|512GB
|外部ストレージ
|非対応
|SIM
|デュアルSIM（nanoSIM＋nanoSIM / eSIM）
|ディスプレイ
|約6.6インチ / FHD+（2,760×1,256）/ AMOLED / 最大120Hz
|アウトカメラ
|望遠 約5,000万画素 / 広角 約5,000万画素 / 超広角 約5,000万画素 / マルチスペクトル 約200万画素
|インカメラ
|約3,200万画素
|Wi-Fi
|IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
|Bluetooth
|Ver.6.0
|位置情報
|GPS / GLONASS / BDS / Galileo / QZSS / NavIC
|USB
|USB Type-C
|サウンド
|ステレオスピーカー
|生体認証
|ディスプレイ指紋認証（超音波式）/ 顔認証
|防水・防塵
|IPX8・X9 / IP6X
|おサイフケータイ
|対応
|サイズ（W×H×D）
|約74×157×8.0mm
|重量
|約203g
|付属品
|保護フィルム（貼付済）/ SIMピン / 保護ケース / 80W ACアダプター / USB Type-Cケーブル / ガイド類