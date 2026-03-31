iOSのバージョンを確認したところ、末尾に「(a)」の文字が...これまでバージョン表記は数値のみだったはずなのにアルファベット? 「(a)」ということは「(b)」もある? バックグラウンドセキュリティ改善との関連性は? などと不思議に感じてしまいますよね。

この「(a)」の文字は、Appleの緊急セキュリティ対応により更新されたアップデートであることを意味します。「iOS 26.3.1」などといった数値のみのバージョン(通常のアップデート)とは別に、緊急性の高いセキュリティ修正を迅速に配信し適用を促す小規模なアップデートには、末尾にアルファベットを付加する命名ルールが設けられているのです。

現在インストールされているiOSのバージョンを確認するには、「設定」→「一般」→「情報」の順に画面を開きます。ここに「(a)」などアルファベットが表示されている場合は、そのバージョンが公開されたあとにセキュリティ対策のアップデートが適用されたと判断できます。そしてアルファベットは、セキュリティ対策アップデートの回数に応じてb、c、dと進んでいきます。

なお、「設定」→「一般」→「情報」画面でiOSのバージョンをタップすると、次の画面で現在インストールされているiOSの詳細情報を確認できます。iOS 26.3.1(a)を例にすると、iOS 26.3.1の更新内容にくわえ、バックグラウンドセキュリティ改善 -- 新機能の追加がない代わりにOSの再起動もないなどセキュリティアップデートの更新を大幅にスピードアップさせた自動アップデート機能 -- の内容が表示されます。

  • バージョン名の後のアルファベットは、Appleの緊急セキュリティ対応により更新されたアップデートであることを意味します

    バージョン名の後のアルファベットは、Appleの緊急セキュリティ対応により更新されたアップデートであることを意味します

海上忍

海上忍

うなかみしのぶ

IT/AVコラムニスト。UNIX系OSやスマートフォンに関する連載・著作多数。テクニカルな記事を手がける一方、エントリ層向けの柔らかいコラムも好み執筆する。マイナビニュースでは、「いまさら聞けないiPhoneのなぜ」のほか、前世紀から続く「(新)OS Xハッキング!」などを連載中。執筆以外では、オーディオ特化型Raspberry Pi向けLinuxディストリビューションの開発に情熱を注いでいる。2012年よりAV機器アワード「VGP」審査員。

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