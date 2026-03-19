集英社ゲームズは3月19日、ミステリーアドベンチャーゲーム『都市伝説解体センター』のiOS/Android版を発売した。価格は1,980円。オリジナル版のグラフィック・シナリオ・ゲームプレイ内容をそのまま完全移植しており、タッチ操作に対応する。

都市伝説解体センター iOS/Android版

スマホ版でも廻屋渉のインパクトが強いスタート画面は健在

『都市伝説解体センター』は、インターネット上に飛び交う都市伝説をテーマにした連続ドラマ形式のミステリーアドベンチャーゲーム。主人公・福来あざみは都市伝説絡みの事件を調査・解体する機関「都市伝説解体センター」の新人調査員として、国内屈指の能力者・廻屋渉とともに、呪いの箱、事故物件、異界といったさまざまな都市伝説の真実に迫っていく。

サイケデリックなピクセルアートと推理ミステリーのようなシナリオが融合した世界観が特徴で、ゲームが苦手なユーザーでも遊びやすい設計。2025年2月にNintendo Switch・PlayStation 5・Steam版が発売され、日本ゲーム大賞2025優秀賞をはじめさまざまなアワードを受賞した話題作だ。

スマートフォン版ではタッチ操作への最適化に加え、iOS/Android版オリジナル機能として「フレーム」機能を搭載。ゲームプレイ中の非操作エリアに「トシカイくん柄」など4種類のデザインから選んだフレームを表示できる。

プレイ画面

プレイ画面

プレイ画面

対応OSはiOS 15.0以上・Android OS 13.0以上。日本語・英語・韓国語・中国語（繁体字／簡体字）・フランス語・ドイツ語・スペイン語など全13言語に対応する。開発は墓場文庫。

プレイ画面

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