CIOは3月27日、半固体系バッテリーセルを採用したモバイルバッテリー「SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K」の予約販売を開始した。発売日は3月31日で、価格は7,130円。カラーはブラックとホワイトの2色で、ホワイトは後日販売予定。

SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K（ブラック）

発火原因となる電解液を抑えた半固体系バッテリーセルを採用。放熱設計「NovaCore C2」と熱探知による出力制御機能「NovaSafety S2」を組み合わせ、高負荷時には自動で電力を調整することで安全性に配慮した。

燃えにくい半固体系バッテリーセルを搭載

Qi2.2（最大25W）のワイヤレス充電に対応し、MagSafe対応スマートフォンに磁力で吸着しながらケーブル不要で充電できる。

また、約21cmの脱着式USB-C内蔵ケーブルを使った有線充電では最大20W出力が可能。万が一ケーブルが断線した場合も交換できる。

5,000mAhの容量を備えながらも薄型設計で、MagSafe対応iPhoneに吸着したまま操作しやすいサイズ感。完全パススルー充電にも対応し、本体が満充電になるとスマートフォンへのワイヤレス充電に切り替わる。本体サイズは約100×70×14mm、重さは約151g。

MagSafe対応機種を充電しながら持ちやすい薄型設計

なお、旧機種である「SMARTCOBY Ex01 SLIM Qi2 & Cable」の一部で発火が認められたため、後継機である本製品への[無償交換と再購入をアナウンスしている。