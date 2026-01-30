CIOは1月30日、MagSafe対応モバイルバッテリーの新製品「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」を発売した。厚みをわずか4.98mmに抑えたこと、Appleの「探す」機能を内蔵したこと、外装にステンレスを採用して高級感を高めたのが特徴。価格は8,980円で、すでに販売中。

厚さ4.98mm、重さ約82gと、クレジットカード数枚分ほどの薄さに抑えたワイヤレス充電対応のモバイルバッテリー。iPhoneなどの背面に磁力で装着でき、装着時も大きく出っ張らない。ワイヤレス充電は最大7.5Wで、最大10Wの有線充電も可能。

内部のバッテリーはわずか3mmの厚さしかない

MagSafeに対応したiPhoneの背面にくっつければワイヤレスで充電できる

バッテリー容量は3000mAhで、充電回数の目安はiPhone 16で約0.4回、iPhone 15で約0.5回、iPhone Airで約0.55回。

モバイルバッテリーでは珍しく、Appleの「探す」（Find My）に対応した忘れ物防止タグ機能を内蔵している。AirTagと同様に、iPhoneから位置情報の確認や通知、サウンド再生ができ、バッグの中や室内で見失った場合にも見つけやすい。バッテリーを使い切った状態でも、Find My用の電源は約2か月動作するとしている。

本体の外装は0.3mm厚の高強度ステンレスを用いており、薄型ながら曲げや衝撃から内部を守る強度を確保した。表面はマット仕上げだが側面は鏡面加工がされ、薄さと高級感を両立した。