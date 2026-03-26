ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月25日、PlayStation Storeにて期間限定セール「SPRING SALE」を開始した。PS5・PS4の対象タイトルが最大80％OFFで購入できる。

PS Store SPRING SALE

セールは2段階で実施。第一弾は3月25日～4月8日、第二弾は4月8日～4月22日で、第二弾開始時に対象タイトルが追加更新される。なお一部タイトルはセール期間が異なる。

第一弾の注目タイトルとして、フロム・ソフトウェアの協力型サバイバルアクション『ELDEN RING NIGHTREIGN DELUXE EDITION』（PS5/PS4）が通常7,480円のところ20％OFFの5,984円、バンダイナムコエンターテインメントのドラマティック探索アクションRPG『CODE VEIN II』（PS5）が通常8,910円のところ25％OFFの6,682円でラインアップする。

また、KONAMIのサイコロジカルホラー『SILENT HILL f』（PS5）は通常8,580円のところ50％OFFの4,290円、アトラスのRPG『メタファー：リファンタジオ アトラスブランド35thデジタル・アニバーサリーエディション』（PS5/PS4）は通常15,510円のところ50％OFFの7,755円となっている。